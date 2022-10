Mevlid Kandili ile ilgili dualı mesajlar 2021! Anneye, babaya, eşe, kocaya WhatsApp resimli kandil mesajları

Mevlid Kandili ile ilgili mesajlar şimdiden büyük bir rağbet görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7 Ekim tarihinde idrak edileceği duyurulan Mevlid Kandili için camilerde de ibadetler gerçekleştirilecek.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Gül sevdanın tacıdır her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammedi hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Güler yüzünüz hiç solmasın. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Umutlarımız gerçek mutluluklarımız daim kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

Gönlünüz ferah aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlit Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller.

Bu gece Mevlid kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defteri.

Mevlit Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Allahım sen bizi Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine bağışla. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Yarabbi bu mübarek Mevlid kandilinde Müslüman alemindeki ateşleri söndür. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandilinizi Kutlarım.

Allahtan sevgi sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul kandiliniz kutlu olsun.

Ellerin semaya dillerin duaya gönüllerin Mevlaya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim.

Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime iyi kandiller dilerim.

Bütün kâinatı Hz. Muhammet için yaratan Allahım bizleri de Onun yüzü suyu hürmetine affet. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş yılanın zehrine derman gizlemiş tahıl tanesine harman gizlemiş mübarek gecelere cennet gizlemiş hayırlı kandiller.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Barış ve sevginin birleştiği dostlukların daha çok büyüdüğü hüzünlerin azaldığı belki durgun belki yorgun yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

Cennete ilk çağrılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allaha en çok hamd edenlerdir. (Hadisi Şerif) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün her gül yeni bir baharın her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi duamız sizlerin sevgisi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Gün vardır bin yıldan uzun gelir bize bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun.

Gel ey Muhammed(SAV) bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid Kandilin mübarek olsun.

Yürekler bir atsın bu gece, günahlarınız affolsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

Seviyoruz seni ey Nebi! Yıpranmış vakitlerde yıpranmayan tek gül olduğun için. Mevlid kandili mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalplerin okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Bu gece Cenab-ı Hak’ın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir Hepimiz için hayırlı olsun!

Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.