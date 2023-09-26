Mevlid Kandiliniz kutlu olsun

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili kutlu olsun.

Mevlid Kandiliniz kutlu olsun

Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum günü olarak İslam alemi için önemli bir yer tutmaktadır. İslam aleminde dini duyguların yoğun yaşandığı Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum günüdür.

Mevlid Kandili, İslam toplumunda maneviyatın, ahlakın, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan, dini duyguların yoğun olarak yaşandığı kutsal bir gecedir.

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Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 11. günü başlayıp 12. gününe girdiği akşam kutlanır. Rebiülevvel, Hicri takvimin üçüncü ayıdır.

Mevlid Kandilinin bu şekilde kutlanmasının sebebi, Hz. Muhammed'in doğduğu günün Rebiülevvel'in 12. günü olduğuna inanılmasıdır.

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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed, Müslümanlar için son peygamber olarak kabul edilir ve onun öğretileri İslam'ın temelini oluşturur. Dolayısıyla, Mevlid Kandili, Müslümanlar için ahlaki ve manevi yenilenme, ibadet, dua ve tövbe için bir fırsat olarak değerlendirilir.

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Mevlid Kandilinde yapılan ibadetlerin, okunan duaların ve yapılan hayır işlerinin, İslam'a göre büyük sevaplar kazandırdığına inanılır. Bu özel gece, Müslümanların kalplerini temizlemeleri, tövbe etmeleri ve Allah'a olan bağlılıklarını yenilemeleri için bir vesile olarak kabul edilir.

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