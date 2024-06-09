Mevlitte okunmuş suyu içen kediye teyzelerin tepkisi güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, bir mevlitte yaşanan komik anları gözler önüne serdi. Videoda, mevlitte dua edilen ve okunan sudan içmeye çalışan bir kedi yer alıyor. Dua eden kadınların tepkilerine rağmen kedi, hiçbir şey umursamadan suyu içmeye devam ediyor.

Dua eden kadınların suyu içen kedi karşısında şaşkınlıkla haykırmaları ve tepkileri, izleyenleri gülme krizine soktu. Kedinin rahatlığı ve duygusal anları hiçe sayarak suyu içmeye devam etmesi ise ayrıca komik bir görüntü oluşturdu.