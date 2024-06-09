Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu

Bir anne, bebeğinin doğum gününü kutlamak için eğlenceli bir sürpriz hazırladı, ancak bu sürpriz neredeyse felaketle sonuçlanıyordu. Bebeğin beline çok sayıda uçan balon bağlayan anne, balonların bebeği havalandırabileceğini düşünmedi. Balonların sayısı fazla, bebek de küçük olunca, bebek bir anda havalanmaya başladı.

Bebeğin havalandığını fark eden anne hemen müdahale ederek bebeği yere indirdi ve durumu kontrol altına aldı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcı tarafından izlendi. Kullanıcılar, olayın ne kadar tehlikeli olduğunu vurgularken, aynı zamanda annenin niyetinin iyi olduğunu ancak daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.