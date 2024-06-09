Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu

Bir anne, doğum gününde bebeğinin beline uçan balonlar bağlayarak eğlenceli bir sürpriz yapmak istedi. Ancak balonların sayısı fazla, bebek de küçük olunca bebek az kalsın gökyüzüne uçuyordu.

Bir anne, bebeğinin doğum gününü kutlamak için eğlenceli bir sürpriz hazırladı, ancak bu sürpriz neredeyse felaketle sonuçlanıyordu. Bebeğin beline çok sayıda uçan balon bağlayan anne, balonların bebeği havalandırabileceğini düşünmedi. Balonların sayısı fazla, bebek de küçük olunca, bebek bir anda havalanmaya başladı.

Bebeğin havalandığını fark eden anne hemen müdahale ederek bebeği yere indirdi ve durumu kontrol altına aldı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcı tarafından izlendi. Kullanıcılar, olayın ne kadar tehlikeli olduğunu vurgularken, aynı zamanda annenin niyetinin iyi olduğunu ancak daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Son Haberler
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı Video
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı Spor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor Gündem
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü Gündem
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz Video
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz