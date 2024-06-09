Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı

Bir sosyal medya kullanıcısı, uçaktaki tuvaletin sifonunun çekim gücünü gösteren bir video kaydederek gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral hale gelen bir video, uçak tuvaletlerinin sifon gücünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Videoda, bir genç uçakta tuvalete giderek yere bir peçete bıraktı ve ardından sifonu çekti. Sifonun çekilmesiyle birlikte yerdeki peçete hızla yükselip sifona doğru çekildi.

Bu video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve hızla yayıldı. Kullanıcılar, uçak tuvaletlerinin ne kadar güçlü bir vakum sistemiyle çalıştığını şaşkınlıkla izlerken, bazıları da bu anı eğlenceli buldu.

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