Mevsim geçişlerinde hasta olanlara şifa olan bitkiler belli oldu

Sadece nane-limon kullanılmasının yeterli olmadığına vurgu yapan aktar Koray Özkılıç; zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın, karanfil, ekinezya ve ginkgo biloba gibi ürünlerin vücut savunmasını arttırdığını dile getirdi.

Mevsim geçişlerinde hasta olanlara şifa olan bitkiler belli oldu

İHA’nın haberine göre; Eskişehirli aktar esnafı, mevsim geçişlerinde hasta olmamak için kullanabilecek bitkisel ürünlerle ilgili vatandaşlara yönelik bilgi aktardı.

Yağışların azalması ve küresel ısınmanın artması nedeniyle iklimlerde yaşanan kayma, Eskişehir’de de hissediliyor. Daha erken dönemlerde başlayan mevsim değişiklikleri, grip, nezle, soğuk algınlığı ve alerjik etkenler gibi bazı sağlık sorunlarına neden olduğu bildirildi.

Vücut savunmasının yüksek tutulması gerektiği bu dönemlerde kullanılabilecek bitkisel ürünlerle ilgili tavsiyeler veren aktar Koray Özkılıç, antioksidan özelliği olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“GÜNEŞE ALDANMAMALIYIZ YOKSA GRİP, NEZLE VE SOĞUK ALGINLIĞINA AÇIK HALE GELİRİZ”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde bazı hastalıkların daha da yaygınlaştığını söyledi.

Bu dönemlerde vücut savunmasını arttırmak için kullanılabilecek bazı ürünlerden bahseden Özkılıç, “Mevsim geçişleri çok sıkıntılıdır çünkü insan vücudu belli bir sıcaklığa alışmakta zorlanır. Dolayısıyla bu dönemlerde çoğu kişi çabucak hasta olur. Bunun için mevsime uygun giyinmek önemli. Ayrıca güneşin tepede gözükmesine de aldanmamalıyız yoksa grip, nezle ve soğuk algınlığına açık hale geliriz. Hasta olduğunuz zaman ise ilaçların yanı sıra bitkisel ürünlerden de destek alabilirsiniz. Eskilerin söylediği gibi sadece nane-limon yetmiyor. Zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın, karanfil, ekinezya, ginkgo biloba ve antioksidan özelliği olan ürünler kullanmamız lazım. Vücudun savunmasını arttırırsanız sizi yatağa yatıracak hastalık, hafif burun akıntısıyla veya hafif halsizlikle geçer, sizi işinizden alı koymaz” dedi.

“KEKİK YAĞI SUYA 3 DAMLA DAMLATILARAK İÇİLİRSE AĞIZDAN GELEN MİKROBU KIRAR”

Alternatif olarak kullanılabilecek ürünlere de değinen Özkılıç, “Ihlamur, hibiskus, kebabiye, tane karanfil ve tane karabiber kullanmalıyız. Tane karanfil ve karabiberi ıhlamura atmanız ağızdan girecek olan mikrobu kırar. Bunların yanı sıra Türkiye’nin en önemli ihracat maddelerinden olan kekik kullanılabilir. Kekik yağı suya 3 damla damlatılarak içilirse ağızdan gelen mikrobu kırar, şeker hastalığına iyi gelir ve vücudun savunmasını arttırır. Mevsim geçişlerinde polen alerjisi ve sinüzit yolları tıkalı olanlar daha çok zorlanır. Sinüziti olanlar udi hindi yağı, biberiye yağı ve kekik yağı gibi ürünleri burun bölgesine damlatarak veya koklayarak oradaki iltihabın akıtılmasını sağlayabilirler. Bu da onların nefes alıp vermesini rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

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