Mevsim geçişlerinden en çok kimler etkileniyor? Uzmanı uyarılarını sıraladı

İç Hastalıkları Uzmanı Yalçınkaya, “Mevsim geçişlerinde en çok etkilenenler çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlardır” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Mevsim geçişlerinden en çok kimler etkileniyor? Uzmanı uyarılarını sıraladı

İç hastalıkları uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, mevsim değişikliklerinin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Asena Serap Yalçınkaya, “Hava sıcaklıkları sürekli değişiyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Mevsim geçişlerinde en çok risk altında olanlar çocuklar ve kronik hastalığı olanlardır” dedi.

Sık görülen hastalıklar: Uzm. Dr. Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde karşılaştığımız hastalıkları şöyle sıraladı:

“Mevsimsel alerjik rinit, viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, tonsilit, farenjit ve alt solunum yolları enfeksiyonları. Ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda zatürre ve KOAH atakları artıyor. Bu hastalıkların tedavisinde viral enfeksiyonlarda vitamin ve sıvı desteği, bakteriyel enfeksiyonlarda ise hekimin uygun antibiyotik reçete etmesi gerekiyor. Ayrıca A,E ve C vitamini gibi bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeler de verilebilir.”

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Uzm. Dr. Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde sağlığımızı korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Özellikle kronik ve yaşlı hastalara aşı yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca kendi ilaçlarını düzenli kullanmalarını ve mevcut hastalıklarının kontrol altında olmasını istiyoruz. Tabi ki bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeleri hekim kontrolünde almaları, kronik hastalığı olanların ilaçlarını düzenli kullanmaları ve ateş, halsizlik ve kusma gibi belirtileri olanların bir hekim kontrolünde olmalarını tavsiye ediyoruz.”

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