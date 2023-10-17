Mevsim geçişlerinde beslenme önerileri

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Uzmanlar, “En doğal halinde meyve, sebze, et, yağ ve diğer ürünlerle yemekler yapılmalıdır. Taze, doğal ve mevsiminde olan gıdaları tercih etmeli ve bunları sofraya sunarken en az işlemden geçirmeyi adet edinmelidir” uyarısında bulundu.

Turşu, yoğurt, peynir, sirke, şalgam, boza ve benzeri gıdaların sofradan eksik edilmemesini gerekliliği vurgulandı.

Vitamin alımının en iyi ve faydalı yolunun taze ve doğal sebzeler olduğunu unutmadan sofralarda baş tacı edilmesi gerektiği vurgulandı.

Meyveleri mevsiminde ve ölçülü olmak kaydıyla düzenli ve çeşitli içerikte yenmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir.

Süt, yumurta, yoğurt, peynir, et, tavuk ve balık gibi temel hayvansal gıdaların düzenli ve yeterli miktarda alınması protein kalitesi açısından ve bağışıklık için çok önemlidir.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Mevsim geçişleri, özellikle enfeksiyon hastalıkları açısından, insan sağlığını etkilemektedir.

Mevsim geçişlerinde havadaki değişiklikler, hastalık salgınlarının zamanını ve şiddetini belirleyen önemli bir etmendir.

Klinik çalışmalar, bazı mevsimlerde bazı hastalıkların daha fazla gözlendiğini belirtmektedir. Mevsim geçişi çevresel bir faktördür. Isı, nem, ultraviyole radyasyon, bir bölgede yer alan bitki örtüsünde mevsime bağlı değişiklikler, mevsim geçişi hastalıklarında rol oynamaktadır.

Örnek verecek olursak, yağışlı mevsimden yaz mevsimine geçişle değişen havaya bireyin uyumu sırasında hastalıklara duyarlılık artabilir. Yine, mevsime bağlı çevresel koşullar da hastalık oluşumunda rol oynayabilir. Havanın çok sıcak olduğu yaz mevsiminde su, kanalizasyon gibi alanlarda yeterli önlemlerin alınmadığı durumlarda ishalli hastalıklar artabilir.

VÜCUDUMUZU NASIL ETKİLER?

Grip tüm yaş gruplarını etkilemesine rağmen, özellikle risk grubundaki bireylerde ciddi hastalık ve ölüme neden olabilir. Örneğin, iki yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri bireyler, gebe kadınlar, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, metabolik hastalıklar gibi kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler arasında grip nedeniyle oluşan komplikasyon riski yüksektir.