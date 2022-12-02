2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mevsimi geldi, yüz felcine dikkat

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ve rüzgarlı hava yüz felci riskini ortaya çıkarıyor. Peki yüz felcine yakalanmamak için neler yapmalıyız? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:28
Takip Et

Mevsimi geldi, yüz felcine aman dikkat

Mevsimi geldi, yüz felcine dikkat
+
Aa
-

Yüz felci özellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Kulak arkasında ağrı ve uğultu gelişiyor, yüzün bir tarafında gözün tam kapatılamaması, ağız kenarında bir tarafa doğru çekilme hissi yüz felcinin en yaygın belirtileri arasında oluyor. Ani gelen soğuk hava vücudumuzu olumsuz etkiliyor. Soğukta kalma, rüzgar çarpması ve gribal enfeksiyonlar nedeniyle yüz felci ortaya çıkabiliyor.

İŞTE YÜZ FELCİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların ve hamilelerin yüz felcine yakalanma riskleri çok daha fazla. Yüz felcine yakalanmamak için alınması gereken önlemlere herkesten daha fazla dikkat etmeliler.

Rüzgarın en etkin olduğu sabah saatlerinde yüzünüzü korumadan dışarı çıkarsanız, yüz felci geçirme ihtimaliniz oldukça fazla.

Yüzünüzü direkt soğuğa maruz bırakmamak, yüz felcinden en önemli korunma yoludur. Soğuk ve rüzgarlı havada yüz ve başınızı soğuktan koruyacak şekilde şapka, şal ve atkı kullanmayı kesinlikle öneririz.

Duş alıp dışarı çıkmak ise yüz felcine davetiye çıkarıyor. Saçlarınız tam kurumadan dışarı çıkmamaya gayret gösterin.

Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açmayın.

Gribal enfeksiyonlar ve kulak enfeksiyonları da yüz felcine yatkınlığı artırır.

Aşırı sıcak bir ortamdan soğuğa çıkarken mutlaka önlem alın.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿Tarihte bugün 2 Aralık
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.