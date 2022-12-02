Mevsimi geldi, yüz felcine dikkat

Yüz felci özellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Kulak arkasında ağrı ve uğultu gelişiyor, yüzün bir tarafında gözün tam kapatılamaması, ağız kenarında bir tarafa doğru çekilme hissi yüz felcinin en yaygın belirtileri arasında oluyor. Ani gelen soğuk hava vücudumuzu olumsuz etkiliyor. Soğukta kalma, rüzgar çarpması ve gribal enfeksiyonlar nedeniyle yüz felci ortaya çıkabiliyor.

İŞTE YÜZ FELCİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların ve hamilelerin yüz felcine yakalanma riskleri çok daha fazla. Yüz felcine yakalanmamak için alınması gereken önlemlere herkesten daha fazla dikkat etmeliler.

Rüzgarın en etkin olduğu sabah saatlerinde yüzünüzü korumadan dışarı çıkarsanız, yüz felci geçirme ihtimaliniz oldukça fazla.

Yüzünüzü direkt soğuğa maruz bırakmamak, yüz felcinden en önemli korunma yoludur. Soğuk ve rüzgarlı havada yüz ve başınızı soğuktan koruyacak şekilde şapka, şal ve atkı kullanmayı kesinlikle öneririz.

Duş alıp dışarı çıkmak ise yüz felcine davetiye çıkarıyor. Saçlarınız tam kurumadan dışarı çıkmamaya gayret gösterin.

Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açmayın.

Gribal enfeksiyonlar ve kulak enfeksiyonları da yüz felcine yatkınlığı artırır.



Aşırı sıcak bir ortamdan soğuğa çıkarken mutlaka önlem alın.