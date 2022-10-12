İşte kedilerin insan sağlığına müthiş faydaları

Kedilerin geçmişi Eski Mısır İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Evcilleştirilmeleri insanoğluna büyük faydalar sağlamış. O dönemlerden bu yana geçim kaynakları tarım olan insanların artan tahıl depolama alanlarını kemirgen hayvanlara karşı koruyan kediler insanlar için çok kıymetli canlılar olarak kabul edilmiş.

İnsanlık tarihinde büyük yıkımlara neden olan veba salgını kedilerin fareleri yok etmesiyle çözülmüş.

Kediler birçok dinde kutsal veya şanslı hayvan olarak kabul edilmiş. Bireysel olarak kedilerin insana sağladığı yararlardan önce toplumsal faydalarının ne denli büyük olduğu böyle.

Peki kedilerin insan sağlığına olan diğer faydaları neler?

STRES VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA KARŞI İYİ GELİR

İnsanların en büyük rahatsızlıkları stres ve anksiyete bozukluklarıdır. Anksiyete bozukluğu kişinin kaygı bozukluğu yaşaması olarak bilinir. İnsanların stresle beraber yaşamda belli başlı kaygıların içine girdikleri günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Psikologlara başvuru sayıları her geçen gün artmaktadır. Kediler bu noktada devreye giriyor. Kedilerin mırmırlaması ve miyavlamaları insan psikolojisi üzerinde pozitif sonuçlar doğurduğu yapılan çalışmalar ile onaylanmış.

KEDİLER FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

Kedileri olan hayvan sahiplerinin enerjik ve hareketli bir yaşamının olması ayrıca kedinin verdiği rahatlatıcı etkiler de işin içine girince bu insanların felç geçirme riskinde büyük oranda düşmeler olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel araştırmalara göre kedi besleyen kişilerin felç rahatsızlığını diğer insanlara göre daha nadir yaşadıkları anlaşıldı.

KEDİLER KAN BASINCINI DÜŞÜRÜRLER

Kedilerin önemli yararlarından bir diğeri de kan basıncına olan inanılmaz etkileri. Yüksek kan basıncı sorunu yaşayan kedi sahipleri üzerinde yapılan araştırmalarda bu insanların kedi severken kan basınçlarının düştüğü gözlemlenmiş.

İNSAN İÇİN DOĞAL TERAPİ

Kedi sahiplerinin diğer insanlara göre daha sakin yapılara sahip oldukları bilinir. Vücuttaki oksitosin insanların olaylar karşısında ruh halinin daha dingin kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Oksitosin hormonu insana güvende hissetme ve sevgi farkındalığı duygularını salgılatıyor. Yani kedi insana sakinlik katıyor, sakinlik oksitosin hormonu ve bu hormonda insana sevgi dolu olma hissini veriyor. Ayrıca yapılan çalışmalarda Down Sendromlu çocukların sinirlilik hallerini büyük oranda kedilerin düşürdükleri gözlemlenmiş.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİNDE FAYDA SAĞLIYOR

Kediler ile yaşamak bazı alerjik durumları da beraberinde getirebiliyor. Bu gibi alerjik reaksiyonlarda vücut karşı bir hamle yaparak bağışıklık geliştirmeye çalışıyor. Bunun sonucunda artık belli başlı reaksiyonlara karşı daha güçlü olunuyor.

Kısacası kediler hayatımızın bir parçası…