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Mevsimler şaştı. Kış ortasında ağaçlar meyve verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde kayısı ağaçları kış ortasında meyve verdi. Havaların iyi gitmesi nedeniyle kışın ağaçların çiçek açtığına şahit olduk ama meyve vermesi Kozanlılara ilginç geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:16
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Mevsimler şaştı Adana'da kış ortasında kayısı ağacı meyve verdi

Mevsimler şaştı. Kış ortasında ağaçlar meyve verdi
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Adana’nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle kayısı ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi.


İHA'nın haberine göre İlçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesinde ikamet eden Mehmet Gültekin’in bahçesinde bulunan kayısı ağacı Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar sebebiyle çiçek açtı.

Ağaçlar çiçek açmakla kalmadı bir de meyve verdi. Çiçek açan ağacın aynı zamanda Haziran'da olması gereken ilk çağlalarını vermesi dikkat çekti. Son 3 yıldır kış ayında sıcak seyreden havalar nedeni ile kayısı ağacının çiçek açıp meyve verdiğini belirten bahçe sahibi, ağaçların sıcaklar nedeniyle 'şaşırma' olayı yaşadığını kaydetti.

Ağacın bir yanının bahar gibi çiçek açması bir yanında da çağla halinde meyve vermesini görenlerin ise şaşkınlık yaşadığı belirtildi.
Ağaçların mevsimsel şaşırma olayı yaşadığını aktaran bahçe sahibi Mehmet Gültekin, “Bu mevsime çiçek açıp meyve verse de normalde Mayıs’ın sonunda Haziran ayında çiçek açıp meyve verir. Erken meyve veriyor şuan şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. İklimlerde ki bu sıcaklar nedeni ile ilaçlama yapmamız gerekiyor. Mevsim değişimi ağaçları olumsuz etkiliyor. Biz de buna şaşırma olayı diyoruz” dedi.

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