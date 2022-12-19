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Mevsimsel depresyon nedir? Mevsimsel depresyon neden olur?

Uzmanlar mevsimsel depresyon belirtilerine ve mevsimsel depresyona yakalanan kişilere tavsiyelerde bulundu. Mevsimsel depresyon belirtileri gösteren kişiler arama motorlarında mevsimsel depresyon belirti ve başa çıkma yollarını araştırıyor. Peki, Mevsimsel depresyon nedir? Mevsimsel depresyon neden olur?

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:55
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Mevsimsel depresyon nedir? Mevsimsel depresyon neden olur?

Mevsimsel depresyon nedir? Mevsimsel depresyon neden olur?
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Bireyde çoklu duygu değişimine yol açtığı belirtilen mevsimsel depresyon bireyleri sosyal hayatlarında da etkiliyor. Uzmanlar mevsimsel depresyon belirtileri gösteren kişilere bazı tavsiyelerde bulundu. Peki, Mevsimsel depresyon nedir? Mevsimsel depresyon neden olur?

Mevsimsel depresyonun bireyde birçok duygu değişimine yol açtığını belirten uzmanlar, bu duygu değişimleriyle başa çıkmak adına önerilerde bulundu.

MEVSİMSEL DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?

Mevsimsel depresyon geçiren kişilerin dönemde kişide isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma, uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygular gözlemleniyor.

Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemenin daha cazip geldiğini ve geçici bir mutluluk verdiğini de belirten uzmanlar, dikkat edilmezse bu durumun karbonhidrat tüketim bağımlılığına yol açabileceğini belirtiyor.

MEVSİMSEL DEPRESYONE NE İYİ GELİR?

Mevsimsel depresyon belirtilerinin hissedilmesi halinde uzmanlar bazı önerilerde bulundu. Açık a-hava gibi aktiviteleri tavsiye eden uzmanlar kişiler için, sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilir, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapılmasını, nefes egzersizlerini ve sosyalleşmeyi tavsiye ediyor.

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