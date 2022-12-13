Meyan kökünün faydaları neler? Meyan kökü hangi hastalığa şifa?

Kış ayları beraberinde hastalık havasını da getirirken vatandaş çareyi meyan kökü gibi şifalı bitkilerde arıyor. Meyan kökünün soğuk algınlığından mide rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Meyan kökünün faydalarını duyan kişiler meyan kökü hangi hastalığa iyi geliyor veya meyan kökü gribe iyi gelir mi gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Meyan kökünün faydaları neler? Meyan kökü gribe iyi gelir mi?

Şifalı bitkiler yüzyıllardır alternatif tedavi olarak sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olmuştur.

Çok eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak görülen meyan kökü soğuk algınlığından mide problemlerine kadar çeşitli hastalıklara karşı ilaç oluyor. Cinsel gücü arttırdığı da bilinen meyan kökünün farklı kullanım alanları bulunuyor.

Doğal bitkilerin çeşitli sağlık problemlerinde etkili olduğunu düşünenler bu bitkileri sıklıkla kullanıyor. Çok eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak görülen meyan kökü soğuk algınlığından mide problemlerine kadar çeşitli hastalıklara karşı ilaç oluyor. Cinsel gücü arttırdığı da bilinen meyan kökünün farklı kullanım alanları bulunuyor.

Meyan kökü, solunum sorunlarına iyi gelmesiyle bilinen baklagiller familyasından bir bitkidir. Yüzyıllardır kullanılan meyan kökünün hem tozu hem de çayı sıklıkla tercih ediliyor. Kozmetikten ilaç sektörüne kadar her alanda kullanılan meyan kökü kadınlara da erkeklere de fayda sağlıyor. Ancak fazla meyan kökü tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELER?

Meyan kökü gastrit, ülser, kabızlık, ishal gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarında semptomları gidererek rahatlatıcı etki yapar. Meyan kökü reflü sorunu için de yardımcıdır. Meyan kökü macunu mide rahatsızlıklarında pratik ve etkili bir preparattır.

Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelir. Erkeklerde ise cinsel gücü artırır.

Metabolizmayı güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

Solunum yolları hastalıkları için de kullanılabilen meyan kökü öksürük, balgam, boğaz ağrısı, nefes darlığı, bronşit gibi soğuk algınlığı ve grip belirtilerinde iyileşmeye katkı sağlar. Meyan kökü şurubu, meyan kökü tableti veya meyan kökü ve zencefil çayı bu amaçla tüketilebilir.

Meyan kökü yararları arasında karaciğer iltihabı ve karaciğer yağlanmasındaki olumlu etkileri sayılabilir. İdrar söktürücüdür; toksinleri önler, bağışıklığı güçlendirir ve karaciğer, dalak gibi iç organların hastalanma riskini azaltır.

Meyan kökü suyu, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkileriyle aynı zamanda bir antidepresan özelliği taşır. Sinirliliği ve kronik yorgunluğu önler.

Meyan kökü, kabızlığa iyi gelir.