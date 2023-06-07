Mezuniyet töreninde 2 kişi vurularak öldürüldü

Editör: İsa Karaarslan

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Virginia eyaletinde bir lise öğrencilerinin mezuniyet töreni sırasında açılan ateş sonucu iki kişi öldü ve beş kişi yaralandı.

Okul müdür vekili gazetecilere verdiği demeçte, silahlı saldırının Virginia'nın başkenti Richmond'da yerel bir lisede, öğrencilerin geleneksel mezuniyet törenine katıldıkları bir tiyatronun önünde gerçekleştiğini söyledi.

Olayda 18 yaşında bir lise öğrencisi ile 36 yaşında bir erkek hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Rick Edwards isimli, fail olduğu iddia edilen 19 yaşındaki kişinin kısa süre sonra yakalandığı açıklandı.

Olayın neden gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.