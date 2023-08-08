MGK yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

KAYNAK: AA
MGK yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

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