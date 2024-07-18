MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların bu gece ve yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise bölgenin doğusunda etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sağanak yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önerdi.