MHP'de bir istifa daha

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa etti. Şahin istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kıymetli dava arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz lüzum üzere aldığımız kararla, bayrağını onurla gururla taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’ndan bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Milliyetçi-ülkücü hareketin her zaman bir neferi olarak kalacağım. Ülkücü hareket var olsun. Saygılarımla”