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MHP'de bir istifa daha

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:11
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MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin istifa etti

MHP'de bir istifa daha
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa etti. Şahin istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
 

 
"Kıymetli dava arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz lüzum üzere aldığımız kararla, bayrağını onurla gururla taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’ndan bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Milliyetçi-ülkücü hareketin her zaman bir neferi olarak kalacağım. Ülkücü hareket var olsun. Saygılarımla”
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