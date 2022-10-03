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  • 50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!

50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!

53 yıllık MHP’li olduğunu açıklayan Belediye Meclis üyesi Ahmet Yılmaz Kasap partisinden istifa ederek Zafer Partisi'ne geçti. Yılmaz Kasap; "MHP sessiz istilaya sessiz kaldı" dedi…

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 18:15
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MHP sessiz istilaya sessiz kaldı diyerek ateş püskürdü. 50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti

50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
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Afyonkarahisar’da MHP’nin Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Ahmet Yılmaz Kasap partisinden istifa ederek Zafer Partisi'ne geçti. 53 yıllık MHP’li olduğunu söyleyen Kasap’a parti rozetini, Ankara’da yapılan 1. Olağan kongresinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı.

Özdağ, Kasap'ın partisine katılımına ilişkin "Türk milliyetçiliğine büyük emekleri olan Yılmaz Kasap abimiz partisinden istifa ederek zaferin partisi olan ailemize katıldı. Hayırlı olsun. Zafer ailemiz her gün büyümeye devam ediyor” dedi.

MHP SESSİZ İSTİLAYA SESSİZ KALDI

Kasap ise MHP'den istifa edip Zafer Partisi'ne katılma nedenini “Uzun zamandır siyasetin içindeyim. MHP’den istifa ederek Zafer Partisi’ne kendi irademle üye olma kararı aldım. Bu kararıma etken olan en büyük sebep; MHP’nin son 5 yıldır Türk milliyetçiliğinin lideri olmaktan çıkıp AKP ile olan ortak siyasetinde milliyetçilik ruhunu kaybetmesi ve şu an ülkemin sessiz istila adıyla 13 milyon sığınmacının bilerek ve isteyerek vatan topraklarımızı işgale başlamasına üyesi olduğum ve iktidar ortağı olan MHP’nin buna sessiz kalmasıdır” diyerek açıkladı.

Zafer Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mevlüt Tekdemir ise "Bugün itibarıyla ömrünün 53 senesini siyaseten Türk milliyetçiliğine adamış, Afyonkarahisar’a çok büyük hizmetler vermiş ve 2019 yılında gerçekleşen Mahalli idareler seçiminde MHP’den Belediye Meclis üyesi olan Ahmet Yılmaz Kasap abimizin Afyonkarahisar Zafer Partisi il teşkilatına katılmış olmasının gururu ve onurunu yaşıyoruz. Zafer Partisi artık Afyonkarahisar belediye il meclisinde temsil edilen bir partidir. Bugüne kadar MHP’de vermiş olduğu dik duruşlu ve onurlu hizmetleri sonrası kendisinin aynı inançla şuanda Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçiliğin tek lideri ve yükselen meşalesi olan Zafer Partisi’nde bizlere bir duayen olarak çok büyük katkıları olacaktır. Zafer Partisi’nin il meclisine ve afyonlu hemşerilerimize hizmet katkısını bütün halkımız zaman içinde görecektir” ifadelerini kullandı.

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Fevzi
3.10.2022 19:00
Hadi mhp tarihte görülmemiş şekilde istilaya sessiz kaldı da Meral hanım bağırırken muhalefette olan Kılıçdaroğlu neden iktidarın tam istediği gibi sessiz kalıyor? Artık herkes Mansur beyi destekliyor  
 
Akıl aksesuarmı
3.10.2022 18:29
Geçmiş olsun bile demeyeceğim.  
 
Tanrı Türkü Korusun
3.10.2022 18:24
Tebrikler ! Koca Kurt, Allah uzun ömürler versin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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