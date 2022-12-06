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Hiranur Vakfı büyük skandal sonrası açıklama yaptı: Çocuk istismarına “Aile içi mesele” dediler

​​​​​​​Hiranur Vakfı, Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ortaya çıkması sonrası internet sitesinden Gümüşel’in adını internet sitesinden çıkarmıştı. Vakfın yaptığı son açıklamada ortaya çıkan skandalın aile içinde yaşandığı ve kendileri ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi. Ancak açıklamada Gümüşel’in adının neden silindiği konusunda bir bilgi verilmedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:06
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Hiranur Vakfı büyük skandal sonrası açıklama yaptı: Çocuk istismarına “Aile içi mesele” dediler

Hiranur Vakfı büyük skandal sonrası açıklama yaptı: Çocuk istismarına “Aile içi mesele” dediler
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Hiranur Vakfı Onursal Başkanı’nın 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ve istismarına yol açmasıyla ilgili vakıftan açıklama geldi. Vakıftan yapılan açıklamada olayın aile içi bir vaka olduğu ve hukuk sistemine güvenildiği belirtildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün açıklamasına göre, açıklamada Yusuf Ziya Gümüşel’in isminin geçtiği metinlerin siteden neden çıkarıldığına ise değinilmedi. Vakfın açıklaması şöyle: “BirGün gazetesinde vakfımızın ismi zikredilerek verilen haberin içeriğinde yer alan ve mahkemelere intikal etmiş konu ile kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Süreci devam eden bir davanın iddianamesinde yer alan suçlamalar dava sonuçlanmadan sadece iddiadan ibarettir. Vakıf yönetimi olarak dava sürecini takip edeceğiz. Hukuk sistemimize güveniyoruz ve mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

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ELİNDEN GELSE TOPRAGA GOMERDİ
6.12.2022 10:24
TALİBAN SURATLI YOBAZ.  
 
Hamit Seki
6.12.2022 10:23
İktidar bu konuda kanun hazırlığı yapıyor ve aile içinde olan bu tip tecavüzlerin serbest kalacağı ve bu tip özgürlüklerin arttırılacağı, tarikat ve şeyhlere yasal güvenlik sağlanacağı önerilmekte.  
 
Maçkalı
6.12.2022 10:17
En mide bulandıran taraf kaç tane 6 veya o yaşlarda çocuk bu iğrenç ve bulanık kafaların kurbanı oldu, olmakta. Bunları duyunca iktidardakiler bu gibi örgūtlerle nasıl yakın oluyorlar ūrkūtūcū.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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