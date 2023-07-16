MHP eski ilçe başkanı tacizden yargılanıyor: Bir çalışana 'Eşinden boşanmışsın senin de ihtiyaçların olur' demişti

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, MHP İlçe Başkanlığı’nda çalışan K.A. isimli kadın, kısa bir süre önce görevinden istifa eden İlçe Başkanı Ali Demiray’dan, kendisine “cinsel saldırıda” bulunduğunu iddia ederek 30 Mart tarihinde şikâyetçi olmuştu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da MHP’li Ali Demiray hakkında “Cinsel taciz ve basit cinsel saldırı” suçlarını işlediğini belirterek 22 Mayıs tarihinde iddianame hazırladı. Ardından Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde Demiray hakkında dava açıldı.

İddianamede K.A. isimli kadının, MHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nda çaycı olarak çalıştığı dönemde, hem parti binasında hem de evinde MHP’li Demiray’ın sözlü ve cinsel saldırısına maruz kaldığını belirttiği ifade edildi. İddianamede K.A. delil olarak sunduğu ses kaydının anlattıklarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

Buna karşın MHP’li Demiray’ın “kendisine iftira atıldığı” şeklindeki savunmasının da K.A. ile aralarında husumet bulunmadığı için “suçtan kurtulmaya yönelik” olduğu ve bu nedenle itibar edilmediği kaydedildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

K.A. isimli kadın ifadesinde, “Eşimden boşandım ve çocuğumla ayrı yaşamaya başladım. Çocuğum olduğu için çalışamadım ailemin de durumu iyi olmadığı için bana yardım edemediler. MHP binasının oradan geçerken aklıma yardım istemek geldi. MHP bana yardımda bulunmaya başladı. Numaram MHP İlçe Başkanlığı’nda vardı. Kasım 2022’de MHP Dilovası İlçe Başkanı beni partiye çağırdı. ‘MHP parti binasında çalışır mısın?’ dedi. Ben de çalışmam gerektiği için kabul ettim” dedi. K.A. çalışmaya başladıktan bir süre sonra da MHP’li Demiray’ın sözlü ve fiziki cinsel cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı.

K.A. ifadesinde “Parti binasında Ali Demiray bana ‘kadınlığının hakkını ver. Senin de ihtiyacın olur bazı şeylere. Kafanı dağıtmak istersen beni ara. Güzelsin benim hoşuma gidiyorsun. Fiziğin de güzel…’ dedi” ifadelerini kullandı. İfadesinde MHP’li Demiray’ın farklı zamanlarda fiziksel cinsel saldırısını sürdürdüğünü anlatan K.A. yaptığı açıklamada, “Demiray, ‘bana bir şey olmaz. Ben her türlü yırtarım’ dedi. MHP İl Başkanı ile konuştum ‘gereken neyse yapılacak’ dedi ama bir şey yapılmadı. Psikolojim bozuldu. Günlerdir evden çıkamıyorum. Çalışmadığım için kiramı ödeyemiyorum, geçinemiyorum” dedi.

ŞİKAYETTEN BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan Demiray, K.A.’nın şikâyetinden sadece bir gün sonra, “Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Teşkilatlarımın ve liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin her daim emrindeyim” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.