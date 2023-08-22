MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı eski başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırı sonucunda , MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti.
Ölüm haberini MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.
Saldırının ayrıntıları henüz belli olmazken, MHP MYK üyesi Sezer Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."