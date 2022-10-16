İktidarın asgari ücret planını Sağlam ortaya çıkardı! İşte Erdoğan’ın masasındaki seçenekler

Erdal Sağlam, Mesele Ekonomi kanalında yaptığı haftalık değerlendirmesinde Ankara'da konuşulanları aktardı.

Sağlam, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili "9 bin liranın üstünde bir asgari ücret bekleniyor. Bu beklentileri düşürmek için bir süredir çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın söylediği de bu kapsamda değerlendirilebilir. Başka tatlandırıcılar koyarak asgari ücreti daha düşük tutma eğilimine girebilirler. Ne olabilir tatlandırıcılar? İlk akla gelen en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması konuşuluyor. Daha kalıcı bir çözüm olarak yılbaşında yeni zam verdikten sonra üç ayda bir, ayda bir yeni zamlar mı düşünülecek henüz bilemiyoruz" dedi.

Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa kredi desteği için "tersine servet transferinin başlangıcı" olarak görmek gerektiğini belirtti.

Gazeteci Sağlam, "Şimdiye kadar, son 2-3 yılda hükûmet ciddi bir biçimde çalışanlardan, esnaflardan üst kesimlere gelir transferi yaptı. Seçim öncesi tersine bir gelir transferi olması planlıyor. Esnafa verilecek 100 milyar liralık kredi bu kapsamda değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.