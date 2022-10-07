Geçim derdindeki vatandaş Google'da bakın ne aradı. ''Ekonomik kriz yok'' diyenler utansın. İşte vatandaşların durumu

Google Trend verileri incelendiğinde ülkemizin ekonomik seviyesinin durumu ortaya çıktı.

Arama motorunun istatistiklerinde ekonomik olarak destek almak isteyenlere yardım sağlanan “Aile Destek Programı” en çok aratılan başlıklardan biri oldu. Son 12 aya oranla artış gösteren ve sosyal yardımlara ilişkin yapılan aramalar şu şekilde:

- “Sosyal yardım alanlara bayram parası 2022” başlığını aratanların sayısı, bir yıl öncesine oranla yüzde 5 bin artış gösterdi.

- “Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?” başlığını Google üzerinden sorgulayan kişi sayısı, 12 ay öncesine oranla yüzde 4 bin 800’lük yükseliş gösterdi.

- “Aile destek başvuru” başlığındaki yükseliş oranı ve “sosyal yardım başvurusu hizmeti”ndeki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.

- “İBB’nin sosyal yardım başvurusu”nu sorgulatanlardaki yükseliş de yüzde 5 bin olarak kaydedilirken “e-devlet sosyal yardım başvuru hizmeti” başlığını aratanların sayısındaki artış yüzde 3 bin 100 oldu.

- Sosyal yardımlarda olduğu gibi “fatura desteği” için yapılan başvurulardaki artış da dikkat çekici. Google Trend verilerine göre, ‘doğalgaz’ kelimesiyle ilgili aramalar ve artış oranları şöyle:

- “e-devlet doğalgaz yardımı” başlığını aratanlardaki yükseliş, geçen yıla oranla yüzde 5 bin artış gösterdi.

- “Doğalgaz yardımı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arayanlar ile “Doğalgaz yardımı şartları”, “Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?” gibi başlığını aratanlardaki artış da yüzde 5 bin olarak belirlendi.