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MHP İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 19:29
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MHP İl Başkanı istifa etti

MHP İl Başkanı istifa etti
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MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, 6 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden "sağlık sorunları" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında "Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendilerin takdir ve tensipleriyle bu kutsal görevi devretmenin onurunu yaşamaktayım" diyen Varol, partisine bağlı kalmaya devam edeceğini de şu sözlerle ifade etti:

"Görev sürem boyunca yaptıklarımın ve yapamadıklarımın hesabını her zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine vermeye hazırım. Ülkücülük dışında bir aidiyet tanımayan, Ülkücü pencereden bakarak beni eleştiren herkese şimdiden saygı duyacağımı belirtmek istiyorum fakat görev sürem boyunca yaptıklarıma şahsi ikbal, menfaat ve Ülkücülük dışındaki pencerelerden eleştiri getirecek olanların fikirleri de, şahsiyetleri de tarafımca hükümsüzdür. Bu süreç boyunca yapılan her güzel iş teşkilatımın, her eksik, noksan şahsımındır. Ömrü boyunca Ülkücü kelimesinin sonundaki –cü aidiyeti dışında tek bir sıfatı dahi kabul etmeyen şahsım, bundan sonra da Ülkücü olabilmenin ve Ülkücü kalabilmenin şerefine talip olacaktır. Makamlar şerefli bir emanet, dava adamlığı ise ömürlük aidiyettir."

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