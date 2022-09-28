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  • Soylu ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girdi. Yargıdaki MHP'liler bunu konuşuyor. Barış Pehlivan açıkladı

Soylu ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girdi. Yargıdaki MHP'liler bunu konuşuyor. Barış Pehlivan açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir problem yaşandığını öne sürdü.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 08:57
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Barış Pehlivan Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir sıkıntı olduğunu açıkladı

Soylu ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girdi. Yargıdaki MHP'liler bunu konuşuyor. Barış Pehlivan açıkladı
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Pehlivan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir sıkıntı yaşandığını iddia etti.

Pehlivan; "Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim." Dedi.

Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı olduğunu belirten Pehlivan, “Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.” Şeklinde yazdı.

MHP’Lİ YÜCEL BEKTAŞ’IN İSTİFASI

Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş'ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri aktardı:

“Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.”

THODEX SORUŞTURMASI

Geçtiğimiz gün Thodex'in üçüncü duruşmasının yapıldığın aktaran Pehlivan, davayı yakından izleyenlerle ve bazı avukatlarla görüştüğünü açıklayarak “Çok ilginç şeyler anlattılar...” diye yazdı.

Devamında Pehlivan şöyle yazdı:

Mesela, tutuklu altı sanığın avukatlarının dava dosyasına girmesini istediği bazı raporlar var. Ama nedendir bilinmez, mahkeme heyeti bir türlü bu talebi kabul etmiyor. Yani, SPK’den ya da BDDK’den daha önce Thodex’e dair yaptıkları incelemeler istenmiyor. Keza, mahkeme vergi dairesine ‘Thodex bugüne kadar kaç para kazandı, ne kadar vergi ödedi’ bilgisini de sormuyor.”

SOYLU İSTİFA ETTİ İDDİASI

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, görevden "affını" istedi.  Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor.

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Abbas
28.09.2022 09:40
SS i sinirlendirmeyin elindeki tüm Şantaj malzemesini üzerinize Boce eder ??  
 
mmt
28.09.2022 09:10
ortada hamuduyla götürülen para olduğu kesin.  
 
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