Bir kişi sandıktaki bütün oyları Erdoğan’a bastı. Bu ne rezalet

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre Şanlıurfa’da bir kişi sandıktaki tüm oy pusulalarına Erdoğan mührü bastı.

Bir kişi sandıktaki bütün oyları Erdoğan’a bastı. Bu ne rezalet

Sosyal medyada paylaşılan ve Şanlıurfa'dan geldiği iddia edilen görüntülerde bir kişi Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını üst üste koydu ve seri olarak hepsini Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a bastı.

Twitter'daki Muhbir isimli sayfada paylaşılan o videoyu Instagram hikayelerden "@ahmet__arslan63" adlı kullanıcının paylaştığı görüldü. Bu videoya yüzlerce tepki yağdı.

Muhbir videoyu şu başlıkla paylaştı;

Şanlıurfa’dan geldiği öne sürülen görüntülerde bir şahsın tüm pusulalarda Erdoğan’a oy verdiği görüldü.

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