Sandıklara AKP promosyonu dağıttı. Polis uzaklaştırdı

Sandıklara AKP promosyonu dağıtan şahsı polis ve sandık görevlisinin uzaklaştırdığı görüntüler dikkat çekti.

Sandıklara AKP promosyonu dağıttı. Polis uzaklaştırdı

AKP logolu kalemleri seçimlerin yapıldığı okullara dağıtan şahsın sandık görevlileri ve polisler tarafından uzaklaştırıldığı görüldü.

Türkiye sandığa gidiyor. Seçim usulsüzlükleri görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

AKP logolu kalemleri seçimlerin yapıldığı okullara dağıtan şahıs, sandık görevlileri ve polisler tarafından uzaklaştırıldığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Bir sandık görevlisi ise, AKP’li şahsa şu ifadelerle tepki gösterdi:

“AKP logolu kalem dağıtıyorsunuz. Hem de sandık kurullarına. Yasak bu. Bizim de partimiz var. Anlayabiliyor musunuz?”

İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek için kabine giren sandık görevlisi oyu AKP'ye basmıştı.

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