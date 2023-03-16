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MHP'den Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı

AKP'nin ardından MHP Meclis Grubu da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:23
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MHP'den Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı

MHP'den Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı
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AKP'nin ardından MHP Meclis Grubu da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldığı bildirildi.

MHP TBMM grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

Konuyla ilgili bugün AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'de cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.

MHP DE KARAR ALDI

AKP'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik grup kararı aldı.

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