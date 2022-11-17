Türk Tabipleri Birliği’nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın. MHP’den kanun teklifi

Kanun teklifinde terör suçlarından mahkum olanların ya da KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların üyeliklerin sonlandırılması istendi.

MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi şöyle:

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun'un isminde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddeleri metninde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibareleri de 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler." ibaresi, "üye olabilirler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarılan, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek, yerlerine yenileri seçilir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.







NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya yakın bir televizyonun kanalına bağlanarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtmiş ve "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.



Açıklamaları infiale yol açan Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından, soruşturma başlatılmasının ardından tutuklanmıştı.