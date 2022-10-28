Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi

Milli Gazete'nin haberine göre, Sağlı Sollu adlı programda konuklar; tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, AKİT Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı sert şekilde tartıştı. Programda Türk Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanma süreci ele alındı.

Hacı Yakışıklı, "Eyyy Şebnem Korur Fincancı Türk Tabibler Birliği'nin başında olarak böyle siyasi açıklamalar yapma" deriz. "O zaman tutuklanırsa hukuk ayaklar altına alınmış olur. Ama burada PKK var Barış bey." dedi.

Yarkadaş ise, "Memlekette hukuk mu kalmış Hacı Allah aşkına... Kadın gidiyor; "ben ifade vereyim" diyor. "Hayır" diyorlar" ifadelerini kullandı.

Yakışıklı'nın, "Benim arkadaşım çıksa PKK kanalına gözaltına almayana yazıklar olsun, tutuklamayana yazıklar olsun. Benim arkadaşım çıksa, canım ciğerim çıksa tutuklamayan devlet devlet değildir." sözlerine Yarkadaş şöyle yanıt verdi:

"HERKESE HUKUK LAZIM"

"Hukuk herkese lazım, devlet kendisini korur sen merak etme. Türki Silahlı Kuvvetleri'nin hukukunu kendisi de korur bu millet de korur, herkes korur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin gözbebeğidir kardeşim. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden hukuku ayaklar altına almanın zeminini aramayın."

Yakışıklı'nın, "Hukuk ayaklar altına mı alındı?" sorusuna Yarkadaş, "Tabi ayaklar altına alındı, ben ifade vereyim diyor 'hayır' diyor kardeşim. İftira da atsan, hakaret de etsen çağırırsın ifadeye. Türk Silahlı Kuvvetlerine bu tavır zarar verir. Hukuk herkese lazım." cevabını verdi.