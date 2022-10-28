28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi

Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması sonrası gerçekleştirilen canlı yayında Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:10
Takip Et

TV100 canlı yayınında sert tartışma. Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi

Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, Sağlı Sollu adlı programda konuklar; tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, AKİT Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı sert şekilde tartıştı. Programda Türk Tabibler Birliği Başkanı  Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanma süreci ele alındı.

Hacı Yakışıklı, "Eyyy Şebnem Korur Fincancı Türk Tabibler Birliği'nin başında olarak böyle siyasi açıklamalar yapma" deriz. "O zaman tutuklanırsa hukuk ayaklar altına alınmış olur. Ama burada PKK var Barış bey." dedi.

Yarkadaş ise, "Memlekette hukuk mu kalmış Hacı Allah aşkına... Kadın gidiyor; "ben ifade vereyim" diyor. "Hayır" diyorlar" ifadelerini kullandı.

Yakışıklı'nın, "Benim arkadaşım çıksa PKK kanalına gözaltına almayana yazıklar olsun, tutuklamayana yazıklar olsun. Benim arkadaşım çıksa, canım ciğerim çıksa tutuklamayan devlet devlet değildir." sözlerine Yarkadaş şöyle yanıt verdi:

"HERKESE HUKUK LAZIM"

"Hukuk herkese lazım, devlet kendisini korur sen merak etme. Türki Silahlı Kuvvetleri'nin hukukunu kendisi de korur bu millet de korur, herkes korur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin gözbebeğidir kardeşim. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden hukuku ayaklar altına almanın zeminini aramayın."

Yakışıklı'nın, "Hukuk ayaklar altına mı alındı?" sorusuna Yarkadaş, "Tabi ayaklar altına alındı, ben ifade vereyim diyor 'hayır' diyor kardeşim. İftira da atsan, hakaret de etsen çağırırsın ifadeye. Türk Silahlı Kuvvetlerine bu tavır zarar verir. Hukuk herkese lazım." cevabını verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
28.10.2022 10:15
TSK yı Ergenekon davasında gördük, haksız yere içeri atıldığında, 90 lık komutanları içeri tıkılırken, nasıl davrandığını gördük, Peygamber Ocağı tabiri Tarihte kaldı? İster inanın ister inanmayın  
 
kahraman
28.10.2022 09:45
millet isimli şahıs, akp kendi siyasi iktidarı boyunca fetö ve apoya selam çakarken ve bu selamı görüp de suspus olan seçmen hain değildi de bu yaşananlara sessiz kalan mı hain konuşsana yüreğin varsa  
 
Barış
28.10.2022 09:40
Gazetecilik ile alakası olmayan Hacı efendiyi neden sürekli ilgi çeksin diye tv lere taşırlar ki ? İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Ne söylediğinin ne konuştuğunun farkında bile değil.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
3
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
5
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
7
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.