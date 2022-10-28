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Başsavcılık TTB yönetiminin görevden alınmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilerek yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi için 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:40
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Başsavcılık TTB yönetiminin görevden alınmasını istedi

Başsavcılık TTB yönetiminin görevden alınmasını istedi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini istedi. Ayrıca davalılar yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesini istedi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, TTB Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi talebinde bulundu.

Davada, Fincancı'nın katıldığı bir canlı yayında TSK'nin "kimyasal silah" kullandığı iddialarına ilişkin değerlendirmesi tekrar gündeme getirildi. Dilekçede Fincancı'nın "örgüt yanlısı" söylemde bulunduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmiş, savcıya ifade verdikten sonra şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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Hukuk kanunları oyuncak değil dir.
28.10.2022 10:25
Bu talebinin hukuki dayanağı yok. Bu talep suçtur. Masumiyet karinesi çiğnenerek, mahkeme yargılaması olmadan bir kişiyi peşinen suçlu ilan etmektir.  
 
HAK ETTİNİZ
28.10.2022 10:24
Yaptığını gördünmu TTB şimdi AKP nin eline geçtiniz.  
 
Abbas
28.10.2022 10:09
En güzel darbeci Evren gibi, başta Siyasi partiler olmak üzere tüm muhalif kurumlar bir Kararname ile kapatın olsun bitsin, birer birer kapatarak insana acı çektirmeyin? Okey  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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