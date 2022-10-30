Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar gündemdekini yerini korurken Hilal Kaplan’ın tweetleri yeniden gündem oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından geçtiğimiz gün tutuklandı. Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanan Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Fincancı’nın iftiraları gündemdeki yerini koruması akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TRT yönetimine giren Hilal Kaplan’ın özellikle 'çözüm süreci' denen süreç boyunca attığı tweet’leri getirdi.

Kaplan, bugün artık TRT yönetiminde bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Kaplan’ın, PKK, Öcalan ve Fethullah Gülen övgüsü içeren tweet’leri yeniden gündem oldu. İşte, ‘Sarı-kırmızı-yeşil’ nidalarından, FETÖ övgülerine uzanan Hilal Kaplan'ın daha sonra silmek zorunda kaldığı tweet'leri