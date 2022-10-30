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  • Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar gündemdekini yerini korurken Hilal Kaplan’ın tweetleri yeniden gündem oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar gündemdekini yerini korurken Hilal Kaplan’ın tweetleri yeniden gündem oldu

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK'nın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından akıllara TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan ve PKK, Öcalan ve Fethullah Gülen övgüsü içeren paylaşımlarını getirdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:26
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Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar gündemdekini yerini korurken Hilal Kaplan’ın tweetleri yeniden gündem oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlar gündemdekini yerini korurken Hilal Kaplan’ın tweetleri yeniden gündem oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından geçtiğimiz gün tutuklandı. Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanan Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Fincancı’nın iftiraları gündemdeki yerini koruması akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TRT yönetimine giren Hilal Kaplan’ın özellikle 'çözüm süreci' denen süreç boyunca attığı tweet’leri getirdi.

Kaplan, bugün artık TRT yönetiminde bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Kaplan’ın, PKK, Öcalan ve Fethullah Gülen övgüsü içeren tweet’leri yeniden gündem oldu. İşte, ‘Sarı-kırmızı-yeşil’ nidalarından, FETÖ övgülerine uzanan Hilal Kaplan'ın daha sonra silmek zorunda kaldığı tweet'leri

 

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VATANDAŞ
30.10.2022 20:59
E hadi bakalım şimdi ne olacak.Savcıların bu kadın konusunda ne düşündüklerini merak ettim .Bir öncekine bakarsanız ondan daha çok suç işlemiş olduğunu düşünüyorum.  
 
Mevlüt Testerekesen
30.10.2022 20:55
AKP ye oy veren birisi olarak şimdi çok pişman oluyorum  
 
M.C
30.10.2022 20:36
Bu twitleri mualif gazeteciler veya siyasetciler atsaydi, her bir Twit icin ayri ayri yargilanir, ciddi cezalar alirlardi. Adelet herkese lazim.  
 
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