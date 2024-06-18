MHP'den silahlı mesaj

Düzenleme: Ayşe Memiş
MHP'den silahlı mesaj

MHP MYK üyesi İzzet Gören, Sinan Ateş cinayetinde gündeminde olan Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in Devlet Bahçeli’ye silah hediye ettiği görüntüleri paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Sinan Ateş cinayeti davasında gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e MHP MYK üyesi İzzet Gören destek çıktı.

Gören sosyal medya hesabından, Yalçın ve Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye silah hediye ettiği görüntülerini paylaştı.

Ayrıca dikkat çeken bir mesaj da paylaşan Gören “Yiğidin Bir Bakışı korkağın pusatından daha keskindir.” Notunu düştü.

Fotoğraf ve paylaşım sosyal medyada viral oldu, art arda paylaşıldı.

İŞTE O MESAJ VE FOTOĞRAF:

13.jpg

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ? MHP’Lİ İSİMLER TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde de CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken açıklama yaparak "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor.” Demişti

Semih Yalçın ve ve İzzet Ulvi Yönter, Özel'in açıklamalarına tehdit ve hakaretle karşılık vermişti.

Yalçın “Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz.” Demişti.

liisi.jpg

12-001.jpg

İlgili Haberler
Bahar Feyzan: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP ve Semih Yalçın’dır
Ümit Özdağ: Olcay Kılavuz - İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bir ekiptir
Son Haberler
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor Dünya
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor
Murat Ülker ara verdi Spor
Murat Ülker ara verdi
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti Dünya
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek Dünya
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı Dünya
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek Gündem
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor