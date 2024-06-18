MHP'den silahlı mesaj

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Sinan Ateş cinayeti davasında gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e MHP MYK üyesi İzzet Gören destek çıktı.

Gören sosyal medya hesabından, Yalçın ve Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye silah hediye ettiği görüntülerini paylaştı.

Ayrıca dikkat çeken bir mesaj da paylaşan Gören “Yiğidin Bir Bakışı korkağın pusatından daha keskindir.” Notunu düştü.

Fotoğraf ve paylaşım sosyal medyada viral oldu, art arda paylaşıldı.

İŞTE O MESAJ VE FOTOĞRAF:

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ? MHP’Lİ İSİMLER TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde de CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken açıklama yaparak "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor.” Demişti

Semih Yalçın ve ve İzzet Ulvi Yönter, Özel'in açıklamalarına tehdit ve hakaretle karşılık vermişti.

Yalçın “Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz.” Demişti.