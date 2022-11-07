MHP’li başkan yardımcısı, ağabeyi tarafından öldürüldü

Olay, Konya'nın Çumra İlçesi İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

Cadde üzerinde 54 yaşındaki ağabeyi Harun Karagöz ile karşılaşan 48 yaşındaki Lokman Karagöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ağabey Harun Karagöz, silahıyla kardeşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Lokman Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Lokman Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinim, cinayet zanlısı Harun Karagöz'ü yakalama çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybeden Lokman Karagöz'ün MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.