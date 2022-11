Altılı masaya kış kış altılı sohbete alkış. AKP-MHP-HDP ittifakı geliyor

Ziyareti ilk alkışlayan AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu olmuştu. Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulunup, " Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!" uyarısı yapmıştı.

"ZATEN GÖRÜŞMELER HEP VARDI" İTİRAFI

Orhan Miroğlu'nun ardından AKP Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de partisinin HDP ziyaretini destekledi. Katıldığı bir TV programında AKP ile HDP arasında görüşmelerin zaten hep yapıldığını ve diyalogların artırılması gerektiğini söyleyen Cevheri, "Onların da desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'nin, her fırsatta "terör örgütüyle işbirliği" argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyetinin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesinin yankıları sürüyor.

CHP'nin başörtüsü teklifi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısı yapmış ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti. Altılı masayı eleştirirken HDP'yi 'terör örgütünün ayağı' olarak göstermeye çabalayan AKP'nni bu ziyareti gündem olurken AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından AKP heyetinin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Miroğlu, "Fotoğrafa, 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!" notunu düşmüştü. Miroğlu'nun ardından AKP'li bir isimden daha ziyarete destek geldi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP'nin Anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Edessa TV'de, "Ömer Ağ ile Panorama" programının canlı yayın konuğu olan Cevheri. ziyarete ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir. Gidilmemesi abestir tabi yani şimdi dolayısıyla legal bir parti, kanunlara göre kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor. Grubu var ve biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Özellikle iki maddede hem başörtüsü noktasında gerek takan, gerekse takmayan her insanımıza bu özgürlüğü bu ortamı sağlamak adına bir de aile birliği noktasında anayasa teklifimiz olacak ve orada da HDP'nin de bir grubu var ve oyu var. Ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Zaten onlar da başörtüsüne destek verdiğini deklare etmişlerdi. Neden gidilmesin? Kamuoyunun bilmediği bir husus var. TBMM'de çalışma yapılırken bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar önerge verileceği veya geri çekileceği zaman bütün parti gruplarının fikri alınır. Kulisin arkasında görüşülür ve gelinir bu uygulamaya konur. Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir, ilk defa yapılan bir şey değil. Görüşmemek sakıncalı. Ben her partiyle diyalogdan yanayım. Sonuçta Türkiye'nin bir partisidir, düşüncesi farklı olabilir. Ülkenin birliği bütünlüğü konusunda bizim bir duruşumuz vardır. Ama neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görmek gerekiyor, bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Partimizin yaptığı doğrudur. Ben diyalogların artırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir. Bu ülkede sosyal barış sağlanacaksa diyalog kapısı her zaman açık olmalı."