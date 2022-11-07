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İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yarınki MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayabileceğini iddia etti...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 18:15
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir. İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia

İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

YARIN ENTERESAN GELİŞMELERE SAHNE OLACAK

Yarın erken seçimin ilan edilebileceğini öne süren Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLAYABİLİR

Paylaşımı sonrası Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili Özkan; yarınki MHP Grup Toplantısı'ndan beklentisinin erken seçim çağrısının çıkacağı yönünde olduğunu belirtti.

MHP YÖNETİMİ RAHATSIZ

Son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu, AKP'nin HDP ziyareti nedeniyle MHP yönetiminin parti tabanı karşısında zor duruma düştüğünü belirten Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerle görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.

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TC Bursa
7.11.2022 18:39
Başkanlık sistemi denen ucubeyi başımıza musallat eden,koalisyonu bozup AKP'nin iktidara gelmesinin en büyük sorumlusu Bahçelidir, en kısa sürede siyaset arenasindan çekilmelidir.  
 
Türküm
7.11.2022 18:30
Türkiye’nin bu durumda da olmasının sebeplerinden biri bahçelidir  
 
Türküm
7.11.2022 18:28
Erken seçim dese ne olur MHP yi bitirdi ve kaç milletvekili varki etkisi olsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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