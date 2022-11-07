Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:38

Son Güncelleme: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:42 Takip Et

Orhan Uğuroğlu paylaştı. Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaştı Bahçeli Erdoğan'ın toplantısına katılmadı