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  • Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı

Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı

AKP'nin HDP'yle yakınlaşması, gözleri MHP'nin yarın yapılacak olan grup toplantısına çevirdi. Orhan Uğuroğlu, Ankara'yı çalkalayan gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:38
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Orhan Uğuroğlu paylaştı. Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaştı Bahçeli Erdoğan'ın toplantısına katılmadı

Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
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AKP'nin başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmesi MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia ediliyordu.

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına katılmadığını ve birlikte fotoğraf vermediğine dikkat çeken Uğuroğlu, "Ankara çalkalanıyor" dedi.

Uğuroğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yer aldığı görülürken, Bahçeli'nin karede olmaması dikkat çekti.

Uğuroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı çöktü mü?

Devlet Bahçeli bugün Erdoğan'ın toplantısına gitmedi birlikte fotoğraf vermedi...

AKP + HDP buluşması Cumhur İttifakını parçalayacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın meclis grubunda "Erken Seçim" çağrısı yapacak mı?

Ankara çalkalanıyor"

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Gök TÜRK
7.11.2022 19:50
Niye şaşırdınız ki adamlar kuruluş ayarlarına dönecekmis yani mhp nin işi bitti hdp ile yeniden beraber olacaklar zaten Mhp de bitik parti %2 oy alamaz hdp öyle mi en az %17 alırlar yeniden çözüm sür  
 
Doğrucu
7.11.2022 19:48
Buradan yazıyorum akp hdp beraberliği sadece akp yi değil hdp yi de sandığa gömer  
 
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