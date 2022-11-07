Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı

AKP'nin başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmesi MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia ediliyordu.
Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında flaş bir iddiada bulundu.
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına katılmadığını ve birlikte fotoğraf vermediğine dikkat çeken Uğuroğlu, "Ankara çalkalanıyor" dedi.
Uğuroğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yer aldığı görülürken, Bahçeli'nin karede olmaması dikkat çekti.
Uğuroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Cumhur İttifakı çöktü mü?
Devlet Bahçeli bugün Erdoğan'ın toplantısına gitmedi birlikte fotoğraf vermedi...
AKP + HDP buluşması Cumhur İttifakını parçalayacak mı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın meclis grubunda "Erken Seçim" çağrısı yapacak mı?
Ankara çalkalanıyor"
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