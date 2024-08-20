MHP'li isim düğünde öldürüldü. Başkan yardımcısı dehşet saçtı!

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı olan Ziya Y, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldürdü.

Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan MHP'li Tuncer (45) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın aniden kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. yanında taşıdığı silahla Tuncer'e ateş etti.

Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Bu esnada düğünde yer alan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ziya Y, ise polislerce gözaltına alındı.