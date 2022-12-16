MHP'li Kalaycı vatandaşa umut sattı: Enflasyonun bu aydan itibaren tepetaklak düştüğü görülecektir

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediliyor. Genel Kurul'da söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin teklifin tümü üzerine görüşlerine açıkladı. Kalaycı, şunları söyledi:

"TÜRKİYE, OECD ÜYELERİ ARASINDA EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR"

"Yaşanan tüm güçlüklere rağmen Türk sanayisinde çarklar dönmekte, Türkiye üreterek büyümektedir. 2022 yılında yüzde 17,2 büyüyen sanayi, kısmi eksikliklerine rağmen büyümeyi desteklemektedir. İstihdam, ekim ayı itibariyle, bir yılda 1 milyon 671 bin kişi artarak tarihin en yüksek seviyesi olan 31 milyon 200 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye, OECD üyeleri arasında en fazla istihdam sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Sürekli kriz edebiyatı yapanlar, olumlu veriler geldikçe kendileri krize giriyorlar. Yapılan onca vergi indirimine, toplum kesimlerine verilen desteklere ve aylıklarda sağlanan artışlara rağmen bütçe açığı, 2022 yılının 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 azalarak sadece 20,4 milyar lira gerçekleşmiş, 272,2 milyar liralık faiz dışı fazla oluşmuştur.

"DÖVİZ KURLARINDAKİ EKONOMİK GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN ARTIŞLAR ENFLASYONU KÖRÜKLEMİŞTİR"

Yurt içi tasarruf oranı, 2021 yılında 3,6 puan artarak yüzde 30,3'e çıkmıştır. Borsa İstanbul coşmuş, işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır. 2021 yılında 111 milyar dolar olan Merkez Bankası brüt rezervi, 128,8 milyar dolara kadar yükselmiştir. Küresel fiyat artışları ülkemizde de enflasyonu yükseltmiş, döviz kurlarındaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan artışlar enflasyonu körüklemiştir. Türkiye, para ve mali politikalar ile fiyat istikrarını sağlamak için mücadele vermektedir.

"ENFLASYONUN BU AYDAN İTİBAREN YÜKSEK ORANLARDA TEPETAKLAK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLECEKTİR"

Ekim ayı itibariyle yüzde 85,51'e kadar yükselen yıllık enflasyon oranı, kasım ayında 84,30 olmuştur. Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 102,55 olup artış devam etmiştir. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolü sağlanmalı, denetimler sıkı ve etkin bir şekilde sürdürülmelidir. Haksız kazanç sağlayan fırsatçıların yakasından tutulmalı, kirli oyunun bir parçası olarak fiyat etiketlerini kabartanlar deşifre edilerek cümle aleme rezil edilmeli, yaptıklarının bedeli de ödetilmelidir. Enflasyonun bu aydan itibaren yüksek oranlarda tepetaklak düştüğü görülecektir. Adına 'baz etkisi' deyin, ne derseniz deyin, neticede enflasyon, çıktığı gibi inecektir.

"TÜRKİYE'NİN 3 YILDA ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞME KATEGORİSİNE GİRDİĞİNİ, MİLLETİMİZE SÜREKLİ KÖTÜMSERLİK AŞILAYANLARDAN DUYAMAZSINIZ"

Dünya Bankası'nca üst-orta gelirli ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de 2021 yılı yoksulluk oranının yüzde 11,3 olduğu ifade edilmektedir. Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin gelirinin en az pay alan yüzde 20'sinin gelirine oranı, 2018'de 7,8 iken 2019'de 7,4'e gerilemiş, 2020'de 7,8'e çıkmış, 2021'de 7,6'ya inmiştir. Türkiye, insani gelişme endeksinde en yüksek kategori olan 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine 2019'dan itibaren üst üste üçüncü kez girmiş, 2021 yılında ülkeler arasında altı basamak yükselmiştir. Türkiye'nin 3 yılda çok yüksek insani gelişme kategorisine girdiğini, milletimize sürekli kötümserlik aşılayanlardan duyamazsınız.

"KARADENİZ'DE KEŞFETTİĞİMİZ 540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ, MART AYINDA EVLERE ULAŞACAKTIR"

Geçen yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi gerçekleştirilmiştir. Gabar Dağı'nda bulunan 12 milyar dolarlık petrol rezervi; Adana, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'teki keşif çalışmaları umut verici gelişmelerdir. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz, mart ayında evlere ulaşacaktır. 2023 yılında nükleer enerji üretimine başlanacaktır. Tüm bu gelişmeler, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, cari işlemler dengemize olumlu katkı sunacaktır."