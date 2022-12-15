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Türkiye uçacak denilmişti ama bir yılda tam yüzde 169,45 arttı.

Tarımdaki enflasyon uçtu gidiyor kimse de tutamıyor. Tarım üretici fiyatları, bu yılın kasım ayında yıllık yüzde 169,45’lik artışla yeni zirvesini gördü. Artış aylık bazda ise yüzde 7 olarak gerçekleşti

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:00
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Türkiye uçacak denilmişti ama tarımdaki enflasyon bir yılda tam yüzde 169,45 arttı

Türkiye uçacak denilmişti ama bir yılda tam yüzde 169,45 arttı.
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TÜİK açıkladı tarımdaki enflasyon bir kez daha gözler önüne serildi. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 yükseliş gösterdi.

TÜİK verilerine göre; sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,2 artış hesaplandı. Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 87,24 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 110,22 ile lifli bitkiler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 380,89 ile turunçgiller, yüzde 231,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler olarak belirlendi. Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grupta daha düşük, 6 alt grupta daha yüksek değişim yaşandı.

ÇELTİKTE ARTIŞ YÜZDE 229,91 OLDU

Tarım ürünleri içinde en fazla artış gösteren ürünlerden biri ise Çeltik, yani pirinçte oldu. Türk mutfağının en önemli besin kaynaklarından biri olan pirincin vatandaş sofrasına gelmesi iyice zorlaştı. 

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 22,51 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 8,77 ile lifli bitkiler olarak kayıtlara geçti. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler, yüzde 11,7 ile turunçgiller oldu. Endekste kapsanan 90 maddeden 29'unun ortalama fiyatında azalış, 57'sinin fiyatında ise artış görüldü.

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