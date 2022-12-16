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  • 2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı

2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı

İlaç fiyatlarındaki artış sonrası, bu yılın başında 1, 64 TL’ye satılan tek hap şeklinde kutulu ambalajdaki Gripin'in fiyatı 14 TL oldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 04:34
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2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı

2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
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Türkiye'de 7'den 70'e herkesin bildiği, soğuk algınlığı ve ateş gibi rahatsızlıklar için kullanılan Gripin'in fiyatıdaki artış dikkat çekti.

Eczacılar, 2022 başında 1,64TL'ye satılan Gripin'in yıl içinde dört kez zam gördüğünü söyledi.

Bir eczacı da eline aldığı Gripin ile çektiği videoda, fiyat artışını gösterip sosyal medyada yayınladı.

Eczacının söz konusu videoda anlattıkları şu şekilde;

"Bu bildiğiniz giripin, bunu neden gösteriyorum biliyor musunuz? Bir tane Gripin 14 tl, işte bu yüzden gösteriyorum.

Şuradan fiyat değişimlerini göstereyim, 2005'teki fiyatı 10 kuruş, görüyorsunuz değil mi, en son 7. ayda 3.45 tl , bugünkü fiyatı ise 14 tl. Allah'tan da mı korkmuyor sunuz?"

Eczacının fiyatındaki anormal artışa dikkat çektiği gripin, Türkiye'deki enflasyonun birkaç yıl içinde nereden nereye geldiğini de gözler önüne serdi.

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