Michael Jackson’ın deri ceketi açık artırmaya çıkıyor. İstenen rakam dudak uçuklattı

Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, kasım ayında Londra’da açık artırmaya çıkarılacak. Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.

Michael Jackson’ın deri ceketi açık artırmaya çıkıyor. İstenen rakam dudak uçuklattı

Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

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Dünyaca ünlü pop müzik sanatçısı olan Jackson'ın konserlerde giydiği deri ceketi satışa sunuldu. Büyük bir rakama alıcı bulması beklenen ceketi, ünlü sanatçının hayranları yakından biliyor.

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Ünlü gruba ait eserler de var

Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

"İlk kez satışa çıkıyor"

Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor." dedi.

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