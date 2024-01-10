Michael Schumacher'den sevindiren haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Michael Schumacher'den sevindiren haber
Kayak yaptığı sırada kaza geçiren ve bitkisel hayata giren Michael Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

10 yıl önce İsviçre’de kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu bitkisel hayata giren efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Eski Formula 1 sürücüsü Johnny Herbert son günlerde yaptığı bir röportajda Schumacher’in durumu hakkında konuştu.

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İkinci kişilerden duyduğum bilgiler diyerek açıklayan Herbert yaptığı röportajda "F1 içinden duyduklarımı ikinci elden duyuyorum, F1 içinden bazı kişilerden, akşam yemeği için masada oturduğunu duyuyorum, ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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