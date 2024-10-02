Michy Batshuayi, Instagram'dan Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı

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Michy Batshuayi, Instagram'dan Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'ın bu yıl ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer ettiği Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Instagram hesabından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı paylaşımda bulundu.

Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olması dikkatlerden kaçmadı.

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Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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