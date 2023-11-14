Miçotakis ile Erdoğan Aralık'ta Yunanistan'da görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aralık ayında Yunanistan'da bir araya geleceklerini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Miçotakis ile Erdoğan Aralık'ta Yunanistan'da görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfı'nın düzenlediği bir panelde Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Miçotakis, “Son birkaç ayda ilişkilerimizde ciddi bir yumuşama gördük. Orta Doğu'daki son krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki kez görüştüm. İlişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir rota üzerinde anlaştık. Olumlu bir gündem belirlemek ve uzun süredir devam eden farklılıklarımızın askeri çatışma riski doğuracak noktaya tırmanmasına izin vermemek amacıyla Aralık ayında Yunanistan'da tekrar bir araya geleceğiz. Zorlukları ele alarak olumlu bir gündem oluşturmak benim benimsediğim yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ VE TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KONUŞACAĞIZ"

Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına katılmıyorum. Ancak bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil. İkili ilişkilerimizi konuşacağız. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri konuşacağız” dedi. Gazze’de yaşananlara değinen Miçotakis, “Bu çatışmanın bugün içinde bulunduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesinin hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Bunun Türkiye'nin de çıkarına olduğuna eminim. Hiç kimse çatışmanın daha da tırmanmasını görmek istemiyor” diye konuştu.

7 ARALIK'TA ATİNA'DA 5. YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yunanistan ile Türkiye arasındaki 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının iki ülkenin anlaşmasıyla 7 Aralık'ta Atina'da düzenleneceği duyuruldu.

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