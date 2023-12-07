Atina’ya giden Erdoğan yılda bir defa bir araya gelmeye karar verdi. Miçotakis diye biri yok demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) beşinci toplantısına katılmak için Atina'ya gitti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

“YILDA EN AZ 1 KEZ BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Erdoğan, ''Son derece faydalı görüşmeler yaptık, adımları ele aldık. Yılda en az 1 kez bir araya geleceğiz. Lavrion terör kampının kapatılmasından memnuniyet duyuyoruz. Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Miçotakis, ''İlişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Türk vatandaşlarının Ege adalarını vizesiz seyahatini görüştük. Adalara 7 günlük vize serbestisini canlandıracağız'' ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemde, Miçotakis'e çok sert sözler sarf etmişti.

Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN’I AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

Erdoğan, 3 Eylül 2022’de Samsun’daki Teknofest’te Yunanistan ile yaşanan gerilimin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2017'de en son ziyaretim oldu. Devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir bu. Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize, yılda bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için hayırlı olacak.

Faydalı görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temaslar çerçevesinde diyalog kanallar açık tutulmalı. İşbirliği mekanizmasını olumlu gündem temelinde ilerlemesine katkı sağladığının altını çizdik. İlişkilerimizi geliştirme irademizi en üst seviyede ilettik. Çalışmaların somut neticelerini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

5 milyar dolar düzeyinde olan ticaretin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala'da ikinci köprünün önemine işaret ettik. Görüşmelerimizde ege ve Akdeniz'deki tutumlarımız konusunda görüştük. Sorunlarımızı iyi komşuluk çerçevesinde çözüme kavuşturmak temennimiz. Terörle mücadeledeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık.

Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere imkan sağlayan kampların oluşmaması gerektiğinin altını çizdik. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu etkileyecek.

Aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kendilerinin de aynı fikirde olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başlıkları;

İki ülkenin iyi şekilde sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek önemli. Dışişleri bakanlarımıza talimat verdik, prosedürü başlatmalarını istedik. Bu yol haritasının siyasi diyalog, güven artırıcı görüşme boyutları vardı.

Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Tekrar geleceği tasarlamak açısından büyük önem arz ediyor. Ekonomik birimler ve ikili ticaretin artırılması, 5 milyar dolara varan hacmin 10 milyara varması hedefini koyduk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Bu göç hareketleri artmak yerine geriledi. Polis, sahil güvenliği sayesinde gelişen ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde desteği de ele alındı.