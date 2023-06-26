Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu. 4 Türk parlamentoya girdi

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen seçimlerde yeniden başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu.

Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu. 4 Türk parlamentoya girdi

Yunanistan’da dün düzenlenen seçimlerde büyük farkla yeniden başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis’in bugün yemin etmesinin ardından yeni kabinesi belli oldu.

Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Miçotakis'in yeni kabinesini kamuoyu ile paylaştı.

Savunma Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Eğitim Bakanlığına eski Dijital Denetim Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Dışişleri Bakanlığı görevine Miçotakis'in yakın arkadaşı olan Giorgios Gerapetritis, Maliye Bakanlığına Kostis Hatzidakis, İçişleri Bakanlığına eski Eğitim Bakanı Niki Kerameus, Adalet Bakanlığına Yorgos Floridis getirilirken, eski İçişleri Bakanı Makis Voridis ise Devlet Bakanı olarak atandı.

Sağlık Bakanlığına Michalis Chrysochoidis, Enerji ve Çevre Bakanlığına Theodoros Skylakakis, Kültür Bakanlığına Lina Mendoni, Tarım Bakanlığına Lefteris Avgenakis, Turizm Bakanlığına Olga Kefalogianni, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı görevine Christos Staikouras ve Göç Bakanlığına Dimitris Keridis getirildi.

YUNANİSTAN'DA 4 TÜRK PARLAMENTOYA GİRDİ

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde 4 Türk kökenli milletvekili adayı parlamentoya girdi. Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifakı'nın (SYRIZA) adayı Özgür Ferhat ve Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı İlhan Ahmet Rodop'tan, SYRIZA'nın adayı Hüseyin Zeybek ve PASOK'un adayı Burhan Baran ise İskeçe'den parlamentoya girmeye hak kazandı.

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