Microsoft 5 yıllık sorunu çözdü. Windows kullanıcıları dikkat

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Microsoft ekibi, Firefox’taki söz konusu sorunu yeni güncellemeyle birlikte çözüme kavuşturdu

5 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Windows’un yüklü olduğu bilgisayarlarda en çok kullanılan tarayıcılar arasında Chrome, Microsoft Edge, Opera ve Firefox yer alıyor. Bu tarayıcıların her biri kendine ait farklı özelliklere sahip. Ancak Mozilla’nın geliştirmiş olduğu Firefox, 5 yıldır devam eden bir sorunla karşı karşıya.

Microsoft ve Mozilla ekibi ise bugün, Firefox açıkken yüksek CPU kullanımına neden olan Windows Defender sorununu sonunda çözdü. 2018’in mayıs ayından devam eden bu sorun sadece Windows 11’de değil Windows 10 sistemlerinde de yer alıyordu.

Windows Defender ile Firefox’un etkileşimi yüksek CPU kullanımına neden oluyordu. Kullanıcılar ise tarayıcı kullanırken bilgisayarlarının takılması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ancak sorunun Edge ve Chrome kullanıcılarında olmaması sonucunda bu durumun yalnızca Firefox’u etkilediği ortaya çıktı.

Sorunun asıl nedeni ise Windows Defender’ın gerçek zamanlı koruması oldu. Mozilla ekibi, Microsoft ekibiyle birlikte çalışarak sorunu çözüme kavuşturdular. Ayrıca araştırmalar sonucunda VirtualProtect çağrılarının aşırı yüksek olduğu ortaya çıktı. Bunun da performans sorununu beraberinde getirdiği anlaşıldı.