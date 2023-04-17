Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarına özel yenilik. Kullanıcıların verileri korunacak

Microsoft’un yapmış olduğu yeni güncelleme olan KB5025299 güncellemesi aslında Windows 11 Insider programında mevcut olsa da henüz genel kullanıma açılmadı. Açıklanan özelliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi vaat ettiği için dikkate değer olduğunun altı çizildi.

VERİ GÖNDERİMİ KISITLANIYOR

API sisteminde değişiklikler yapıldı. Artık Windows 11 kullanıcıları, uygulamaların kendi sunucularına veri göndermelerini kısıtlayabilecek. Şirket, yeni özelliğin kullanıcı gizliliği, yanıt hızı ve üretkenliği geliştirmek için kullanılacağının altını çizdi.

Gelişmiş gizlilik kontrolü sağlayan bu özellikle birlikte, hassas dosyaların ve önemli bilgilerin korunmasına yardımcı olunacak. Ek olarak, kullanıcılar Windows’u aktif olarak kullanmadığında ekran kapanacağından veya bilgisayar daha hızlı uyku moduna geçeceğinden dolayı pil süresinde artış sağlayacak.

ŞİRKET VERİ TOPLAMAYACAK

Microsoft özelliğin kullanımıyla ilgili herhangi bir resim veya meta veri toplamayacaklarını açıkladı. Tüm işlemlerin cihazda yerel olarak gerçekleşeceğini duyuran şirket, hassas kullanıcı verilerinin gizli ve güvenli kalmasını sağladıklarını ifade etti.

Windows 11 ile birlikte karşımıza çıkan en önemli değişikliklerden bir diğeri ise taşınabilir oyun konsolu sürümü. Şirket, Steam Deck tarzı taşınabilir konsollar için de yeni işletim sistemi geliştirdiklerini duyurdu.