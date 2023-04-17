Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarına özel yenilik. Kullanıcıların verileri korunacak

Windows 11 Insider programına gelen bir güncelleme ile artık kullanıcıların veri gizliliği daha da sağlanmış olacak.

Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarına özel yenilik. Kullanıcıların verileri korunacak

Microsoft’un yapmış olduğu yeni güncelleme olan KB5025299 güncellemesi aslında Windows 11 Insider programında mevcut olsa da henüz genel kullanıma açılmadı. Açıklanan özelliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi vaat ettiği için dikkate değer olduğunun altı çizildi.

VERİ GÖNDERİMİ KISITLANIYOR

API sisteminde değişiklikler yapıldı. Artık Windows 11 kullanıcıları, uygulamaların kendi sunucularına veri göndermelerini kısıtlayabilecek. Şirket, yeni özelliğin kullanıcı gizliliği, yanıt hızı ve üretkenliği geliştirmek için kullanılacağının altını çizdi.

Gelişmiş gizlilik kontrolü sağlayan bu özellikle birlikte, hassas dosyaların ve önemli bilgilerin korunmasına yardımcı olunacak. Ek olarak, kullanıcılar Windows’u aktif olarak kullanmadığında ekran kapanacağından veya bilgisayar daha hızlı uyku moduna geçeceğinden dolayı pil süresinde artış sağlayacak.

ŞİRKET VERİ TOPLAMAYACAK

Microsoft özelliğin kullanımıyla ilgili herhangi bir resim veya meta veri toplamayacaklarını açıkladı. Tüm işlemlerin cihazda yerel olarak gerçekleşeceğini duyuran şirket, hassas kullanıcı verilerinin gizli ve güvenli kalmasını sağladıklarını ifade etti.

Windows 11 ile birlikte karşımıza çıkan en önemli değişikliklerden bir diğeri ise taşınabilir oyun konsolu sürümü. Şirket, Steam Deck tarzı taşınabilir konsollar için de yeni işletim sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

İlgili Haberler
Microsoft 5 yıllık sorunu çözdü. Windows kullanıcıları dikkat
Microsoft Teams için yeni bir özellik geliyor
Microsoft Teams yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yeni tasarımı çok beğenildi
Microsoft’ta korkutan güvenlik açığı. Kullanıcılar dikkat
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı