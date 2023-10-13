Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty'i satın alıyor

Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alıyor.

69 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Microsoft, nisan ayında da Activision Blizzard'ı satın almak için harekete geçmiş ancak İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu verilen 69 milyar dolarlık orijinal anlaşmayı, piyasada rekabetin önüne geçeceği gerekçesiyle engellemişti. İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu güncellenmiş yeni teklifin endişeleri giderdiğini belirtti.

Anlaşmayla birlikte Microsoft, Activision’ın oyunlarının bulut üzerinden bilgisayar ve oyun konsollarındaki dağıtım haklarını, Fransız oyun yayıncısı Ubisoft’a devredecek.

Anlaşmanın ardından Microsoft, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch ve Candy Crush gibi oyunların sahibi olacak ve bu sayede büyük bir gelir elde edecek.